​Одной из главных тем «Строительного часа», который 24 апреля прошел в Правительстве Ярославской области, стало проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу. Участие в мероприятии приняли представители крупнейших компаний отрасли, работающих в регионе.



Переход на новую систему начинается с 1 июля. Объекты, которые уже строятся, можно будет закончить с использованием старой схемы привлечения денежных средств. Однако для этого реализуемые проекты должны соответствовать ряду критериев, утвержденных постановлением Правительства РФ. Минимальная степень готовности объекта должна составлять не менее 30 процентов, а количество заключенных договоров долевого участия – не менее 10 процентов.



Отдельный показатель готовности установлен для проектов комплексного освоения территорий – не менее 15 процентов. Такой же применяется, если у инвестора в рамках градостроительного плана земельного участка есть обязательства по строительству объектов социальной инфраструктуры. Показатель для проектов, которые ранее были признаны проблемными, но в настоящее время достраиваются благонадежным застройщиком, – 6 процентов готовности.



– Эти критерии разрабатывались с учетом мнения регионов, – прокомментировал новшества заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Учитывались реалии и текущая ситуация на рынке недвижимости. Все понимают, что в одночасье перейти на новые принципы работы сложно, поэтому введен так называемый переходный период.



В настоящее время на территории Ярославской области 98 компаний реализуют с привлечением денежных средств участников долевого строительства 217 проектов.



– Мы провели совещание со всеми застройщиками региона и ведущими банками, в том числе с банком «ДОМ.РФ». Уже составлен перечень проектов, в котором отражены способы финансирования строительства после 1 июля 2019 года. Идет проработка механизмов, – рассказал и. о. директора регионального департамента строительства Виктор Жучков.