​В создание многофункционального авиационно-спортивного центра (МФАЦ) на базе аэроклуба «Аэродром Карачиха» уже вложено около 87 миллионов рублей. Результаты и перспективы работы обсудили на заседании наблюдательного совета регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ).



– В школах и секциях ДОСААФ молодежь получает знания и навыки по военно-учетным специальностям, знакомится с воинскими традициями, – отметил председатель наблюдательного совета регионального отделения, заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Такая система подготовки молодежи к военной службе востребована в наши дни, поэтому расширение присутствия ДОСААФ в муниципальных районах области – одна из приоритетных задач.



На сегодняшний день в Карачихе созданы десантно-штурмовая полоса препятствий, воздушно-десантный комплекс и стрелковый тир. Кроме того, частично отремонтированы школа-казарма и ангар-лаборатория, в части которой в будущем расположится лыжная база. В планах – закончить ремонт школы-казармы, завершить трассу мотокросса и начать работу над созданием площадок для картинга, пейнтбола и страйкбола.



– Если все эти проекты воплотятся в жизнь, МФАЦ станет масштабным центром притяжения для всех жителей Ярославской области, – подчеркнул председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Руцкий.



В составе регионального отделения ДОСААФ на сегодняшний день 9 структурных подразделений в Ярославле, Рыбинске, Переславле и Некоузе. В планах организации – открытие удаленных классов и новых центров подготовки водителей различных категорий, парашютистов, пилотов и людей, которые способны управлять сложным техническим оборудованием в авиации, армии и на флоте. В ближайшее время класс подготовки квалифицированных специалистов откроет в Ростове Ярославская объединенная техническая школа.



В ходе заседания также были внесены изменения в состав наблюдательного совета – в него включена депутат Государственной Думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В юные годы она занималась в Карачихе парашютным спортом.



Кубок имени Валентины Терешковой будет вручен лучшим спортсменам-парашютистам в рамках масштабного авиашоу «Небо Рыбинска», которое состоится 8 – 9 июня на площадке рыбинского аэродрома Южного. В программе праздника – полеты малой и сверхлегкой авиации, парапланов и паралетов, выставка авиационной техники и авиапродукции промышленных предприятий, мастер-классы и презентации технических видов спорта.



Организатором мероприятия выступит региональное отделение ДОСААФ России при поддержке администрации городского округа Рыбинск.