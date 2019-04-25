​В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне аэропорт Туношна присоединяется к акции, которая дает возможность ветеранам и инвалидам ВОВ бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности. Каждого из них может сопровождать один человек.



– День Победы – великое событие, – отметила и. о. директора регионального департамента транспорта Екатерина Галеева. – Мы помним о подвигах и цене, которую заплатил наш народ за сегодняшнее мирное небо, и хотим сделать все, чтобы ветераны Великой Отечественной войны, запланировавшие путешествия в эти праздничные дни, ощутили внимание и заботу.



У сотрудников аэропорта ветераны смогут получить всю необходимую информацию по вопросам регистрации на рейс, провоза и оформления багажа, прохождения предполетного досмотра. Для них будут доступны спутниковое телевидение и особые условия обслуживания.



Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.



Акция продлится с 1 по 15 мая.