​Сегодня сборная региона возвращается в Ярославль с наградами XVIII молодежных Дельфийских игр, которые с 19 по 24 апреля проходили в Ростове-на-Дону.



В копилке команды – шесть наград: три медали и три диплома. Серебряным призером в номинации «Саксофон – сольное исполнение» стал десятилетний учащийся детской музыкальной школы при Ярославском музыкальном училище имени Л.В. Собинова Алексей Панфилов. Также серебра удостоен студент Ярославского театрального института Максим Веселов (21 год, номинация «Художественное чтение»). Бронзовую медаль в копилку ярославской сборной принес студент Собиновского музыкального училища Александр Ершов (18 лет, «Академическое пение – сольное пение»).



Звания дипломантов получили студентка Ярославского колледжа сервиса и дизайна Анастасия Совкина (24 года), учащаяся детской школы искусств имени Л. Когана Диана Ашаева (14 лет) и студентка Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова Алена Корсакова (19 лет).



– Для одаренной молодежи Дельфийские игры, которые год от года набирают все большую популярность, – это отличная возможность показать свои таланты, проявить себя в самых разных направлениях, – отметила директор департамента культуры области Марина Васильева. – Очень важно, что молодые ярославцы сегодня активно проявляют себя в творчестве и искусстве, стремятся развиваться и представлять свои умения и способности, участвуя в различных конкурсах, фестивалях.



Всего в Ростове-на-Дону было разыграно 70 комплектов наград. За звание лучших в 29 номинациях боролись 2,5 тысячи участников из всех 85 субъектов России. Ярославский регион представлял 21 человек. Самой многочисленной была сборная Ростовской области – почти 400 молодых людей.



Ярославская область участвует в Дельфийских играх с 2003 года. В 2007-м региональный центр сам был дельфийской столицей – принимал VI игры «Великие даты. Великие люди». За 2016 – 2018 годы ярославцы завоевали на Дельфийских играх 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы, шестеро участников получили звания дипломантов.



Справка



Дельфийские игры – это соревнования молодых деятелей искусства, способствующие укреплению дружественных и творческих связей между представителями разных стран, сохранению наследия народов мира, уважительного отношения к другим культурам.



Изначальное название Дельфийских игр – Пифийские. Они проходили в Древней Греции в Дельфах параллельно с Олимпийскими. Как и Олимпийские, Дельфийские игры возродили историческую основу античных состязаний, создав при этом новый формат, вобрав в себя лучшее из современных конкурсов.



В следующем году XIX Дельфийские игры России и XV молодежные игры государств – участников СНГ «Мы помним…» пройдут в Омской области и будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.