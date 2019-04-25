​В этом году 80 амбулаторно-поликлинических подразделений региона примут участие в федеральном проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В 2018-м процессом было охвачено 35 поликлиник Ярославской области.



– Пациенты уже замечают и положительно оценивают результаты внедрения эффективных технологий организации работы медицинских учреждений, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В результате проведенных мероприятий показатель удовлетворенности населения медицинской помощью во взрослых поликлиниках достиг 74,7 процента. Прирост по сравнению с началом проекта 10,8 процента. В детских поликлиниках показатель удовлетворенности сейчас – 79,1 процента, что на 13,3 процента больше, чем в начале реализации проекта.



В результате внедрения новой системы у врачей освобождается время для работы с пациентами, а они быстрее попадают на прием к нужному специалисту.



Например, детской поликлинике городской больницы имени Н.А. Семашко удалось сократить время дозвона до регистратуры с 25 – 30 минут до 1 минуты. Чтобы исключить временные потери, для кол-центра было выделено отдельное помещение, введен электронный журнал вызовов, а также разработан алгоритм действий администратора.



В детской поликлинике №2 больницы №8 маленькие пациенты сидят в очереди у кабинета педиатра уже не 30 минут, как раньше, а 5 минут. За счет выравнивания загрузки врача и медицинской сестры, сокращения времени на поиск нужного бланка и грамотной организации рабочего пространства у специалиста появилась возможность работать с ребенком не 5 – 7 минут, как раньше, а 10 – 12 минут.