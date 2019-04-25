​Ярославская область – в числе самых популярных туристических направлений на майские праздники, по данным российского сервиса бронирования жилья «Tvil.ru». Наиболее востребованы у путешественников Ярославль и Мышкин.



Во время больших выходных жители и гости региона могут посетить новые туристические маршруты, а также стать участниками ярких событий.



– «Высокий» сезон ставит перед Ярославской областью серьезную задачу – укрепить лидерские позиции на туристическом рынке, – подчеркнула директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – За последний год регион регулярно попадает в число самых популярных направлений. Это устойчивая тенденция, которую фиксируют официальные рейтинги. В 2019 году область заняла лидерские позиции уже в 22 рейтингах, за аналогичный период 2018-го – только в десяти. Увеличение популярности обусловлено расположением региона, удобным для отдыха выходного дня, и наличием турпродуктов для всех категорий путешественников.



В первый день мая в Тутаеве будет дан старт проекту «Бегом по Золотому кольцу», а в Ярославле начнется XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Также в столице Золотого кольца России в майские праздники можно будет прокатиться по Волге на экскурсионном теплоходе, полюбоваться видами города и узнать интересные факты о нем.



В Угличе со 2 по 4 мая пройдет туристический фестиваль «Открытие сезона – 2019», в рамках которого будет организован сплав на байдарках и катамаранах по небольшой реке Корожечне с выходом в Волгу.



С 1 по 5 мая в Ростове впервые пройдет фестиваль «Паруса Золотого кольца». Будут представлены яхты нескольких классов, от легких швертботов до парусных катамаранов. Наиболее зрелищной частью мероприятия станет гонка. Для зрителей и гостей на берегу будет организована музыкальная шоу-программа.



Туристско-информационный центр «Ростов Великий» с мая по август для одиночных туристов организует сборные экскурсии в дневное и вечернее время.



4 мая в селе Вятском состоится юбилейный творческий вечер народного артиста России Валерия Кириллова.



9 мая в Рыбинске во второй раз пройдут мероприятия проекта «Рио-Рита – радость Победы». На площади рядом с Домом культуры в поселке ГЭС будет реконструирована городская атмосфера Дня Победы 1945 года. Здесь можно будет услышать танцевальные мелодии 30 – 40-х годов в исполнении военных духовых оркестров, отведать лакомства того времени: советское мороженое, газировку, пирожки и леденцы на палочке.



В Мышкине новинкой «высокого» сезона станет экскурсионная программа «Волжский берег. Мышкин и мышкинцы», а также мастер-класс по изготовлению цветка из дерева. Гости района смогут посетить новые экскурсии в «Музее дыр и заплат» и увидеть коллекции отремонтированных предметов: мебели, кухонной утвари, инструментов, одежды.



В Гаврилов-Яме гостям города предложат новый маршрут «Путь к успеху». В ходе прогулки туристы узнают о крепостном крестьянине Алексее Локалове, который смог стать купцом первой гильдии и построить льняную мануфактуру.



На территории технопарка «Локаловъ» открыт новый музей «Энергия успеха». Экспозиция включает около 200 объектов, отражающих весь цикл производства льна, от подготовки пряжи до окрашивания ткани и нанесения узора. Кроме того, можно посетить прядильный, ткацкий, бельно-отделочный и швейный цеха, а также отдел главного механика и лабораторию.



Данилов подготовил для гостей несколько маршрутов, в том числе «Даниловский променад».



В Некоузском районе среди туристических предложений в этом году – экскурсия «В гости к ученым». Туристы смогут посетить музей природы, ихтиологический корпус Института биологии внутренних вод, где находится музей-аквариум, и отдел геофизической обсерватории Института физики Земли.



В Рыбинском районе всех желающих приглашают познакомиться с историей Копринского края. В ходе экскурсий предлагают посетить музей, посвященный Платону Радонежскому, солисту императорского оперного театра «Золотая рукавичка».