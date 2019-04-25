​29 – 30 апреля в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» пройдет VIII Международный форум «Евразийский образовательный диалог». Мероприятие организовано при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.



Тема форума – «Образовательные технологии, образовательная среда, образовательные практики: стратегии перемен». Участие в работе примут более 1000 человек, в том числе сотрудники органов власти, около 400 представителей 49 регионов страны, а также педагоги, ученые и эксперты из Австрии, Польши, Франции, Голландии, Китая, стран СНГ.



– Ярославская область за последние несколько лет стала не только главной пилотной площадкой по многим направлениям развития образования и внедрения новых практик, но и местом успешного проведения глобальных форумов всероссийского и международного уровня в сфере образования, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Форум «Евразийский образовательный диалог» является авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения государственной политики в сфере образования и обмена лучшими практиками обучения и воспитания детей, что чрезвычайно важно для будущего нашего региона и страны в целом.



В рамках тематических конференций участники форума обсудят новые практики в системе общего и дополнительного образования, развитие профессионального мастерства педагогических работников, а также направления развития педагогического образования в условиях глобального технологического обновления и цифровизации.



С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте: http://www.forum.yar.ru/index.php?id=290.