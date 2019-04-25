​Началась проверка дорог областной собственности, которые после ремонта находятся на гарантии. Так, члены общественного совета при региональном департаменте дорожного хозяйства совместно с руководством и специалистами департамента, представителями ГКУ «Ярдорслужба» и подрядчиков осмотрели четыре объекта на трассе Ярославль – Углич.



– Участие общественников в процессе проверки качества выполнения дорожных работ крайне важно, – отметил директор департамента Евгений Моисеев. – Всего на контроле 22 объекта, введенных в эксплуатацию в период 2017 – 2018 годов, на которые распространяются гарантийные обязательства. Из них 12 отремонтировано в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



С активистами департамент сотрудничает уже третий год. Рабочие выезды на объекты совместно с заказчиком и подрядчиками с целью контроля на всех этапах реализации проектов дают хорошие результаты.



– Основная наша задача – оценить состояние дорожного полотна и прилегающей территории, выявить проблемы и дать рекомендации по устранению, – рассказал председатель общественного совета, директор института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев. – Здесь мы видим трещины, другие небольшие дефекты. Существенных нарушений мы не обнаружили.



По итогам обследования комиссия составила акт с указанием сроков устранения недостатков.



– Будем ремонтировать. Мы от своих обязательств не отказываемся, – подчеркнул главный инженер ООО «Северный поток» Владимир Козыкин. – Локальные трещины по швам мы устраним в ближайшие два-три дня специальной мастикой. Это нужно для того, чтобы не допустить большего разрушения покрытия. Появление трещины по шву может быть связано с весенними подвижками грунта.



В обязательном порядке будут проведены повторные объезды, в рамках которых заказчик проконтролирует исполнение предписаний подрядчиком.



Справка



Регион в 2017 – 2018 годах успешно участвовал в реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в границах Ярославской агломерации. Состояние ее дорог за этот период было значительно улучшено: нормативным требованиям стало отвечать до 60 процентов общей протяженности. Отремонтировано около 160 километров улично-дорожной сети, восстановлено 7 километров искусственного освещения, обустроено 600 метров тросовых и барьерных ограждений, заменены и установлены светофорные объекты.



С 2019 года работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не только в границах Ярославской агломерации, но и на опорной сети региональных трасс.