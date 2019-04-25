​13 мая начинается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе проектов «Бюджет для граждан».



Он проводится по пяти номинациям. Три из них – для физических лиц: «Бюджет в стихах», «Популярный словарь бюджетных терминов» и «Социальная реклама бюджета для граждан». Приз за победу в каждой из них – 5 тысяч рублей. Для юридических лиц учреждены две номинации: «Бюджетный календарь» и «Сравнительная характеристика местных бюджетов». За первые места в этой категории будет присуждено по 15 тысяч рублей. Указанные суммы включают в себя денежные средства, необходимые для уплаты налогов.



Участие в конкурсе могут принять все желающие. Заявки можно направить в областной департамент финансов как в бумажном, так и в электронном виде. Адреса: Ярославль, ул. Андропова, 9/9, каб. 103, или budget76@yarregion.ru. Прием документов продлится до 15 июля.



Конкурс проводится с целью выявления и распространения лучших практик предоставления информации о бюджете в формате, обеспечивающем открытость для граждан. Кроме того, обеспечивается доступное информирование населения об управлении общественными финансами на территории региона.



С материалами о проведении конкурса можно ознакомиться на странице департамента финансов на портале органов государственной власти Ярославской области.