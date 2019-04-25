​25 апреля в филиале компании «Балтика» – на пивзаводе «Ярпиво» торжественно запустили безалкогольное производство. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов, вице-президент компании по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа Алексей Кедрин, директор предприятия Владислав Большаков.



Гостям продемонстрировали новое оборудование, рассказали о технологиях приготовления безалкогольного пива, используемых ингредиентах. Дмитрий Миронов дал официальный старт работе новой установки, нажав кнопку пуска.



– Промышленное производство в регионе в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло на шесть с половиной процентов. Этот показатель вдвое выше, чем в среднем по России, – отметил Дмитрий Миронов. – И сегодняшний запуск установки безалкогольной линии на заводе «Ярпиво» стал очередным шагом в развитии ярославской промышленности. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона и вносит существенный вклад в его экономику, создает рабочие места, открывает новые направления, модернизируя производство.



Участники торжественного мероприятия по запуску новой линии подписали памятную открытку, которая вместе с первой банкой безалкогольного пива, сошедшей с конвейера предприятия, отправилась в музей завода.



На новой линии применяется метод мембранной фильтрации, при котором алкоголь удаляется из готового пива. Вкус напитка, витамины и микроэлементы, полученные из натурального солода и пивных дрожжей, сохраняются.



Мощность установки – 160 тысяч гектолитров в год. Аналогичную продукцию, которую производят на других предприятиях компании «Балтика», экспортируют более чем в 45 стран мира, включая США, Кубу, Японию, Новую Зеландию, Германию, Ирландию.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов, пивоваренный ячмень поставляется на предприятие в том числе сельхозкооперативом «Курдумовское» из Гаврилов-Ямского района. В прошлом году там удался эксперимент по выращиванию этой культуры. Зерно собрали со 100 гектаров. В этом году площади под посев ячменя увеличат в два раза.



– Популярность безалкогольного пива растет с каждым годом, и мы учитываем это, выпуская новые сорта, – сообщил Алексей Кедрин. – В общей сложности на реализацию проекта было потрачено около 40 миллионов рублей.



Владислав Большаков добавил, что решение о запуске новой установки было принято в прошлом году. Монтаж оборудования был проведен за февраль – март.



Сегодня Правительство области целенаправленно работает над улучшением инвестиционного климата в регионе. В прошлом году в национальном рейтинге Ярославская область поднялась на 8 пунктов и заняла 17-е место.



В 2018 году в регионе было открыто несколько новых производств: технологическое – на Ярославском радиозаводе, линия по выпуску шоколадных конфет на кондитерской фабрике «Собрание», цех на ростовском кофе-цикорном комбинате «Аронап», участок антикоррозионных материалов в АО «Русские краски».



Справка



Пивзавод «Ярпиво» – один из известнейших заводов страны, основанный в декабре 1974 года. Сегодня мощность предприятия составляет 5 миллионов гектолитров в год.



Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в Ярославле является одним из крупнейших налогоплательщиков региона: за 2018 год он перечислил в бюджет 7 миллиардов рублей. На предприятии работают 480 человек. Средняя заработная плата – более 60 тысяч рублей. Предоставляемый компанией социальный пакет является одним из лучших в области.



В 2018 году инвестиции в развитие пивзавода «Ярпиво» составили 59,8 миллиона рублей.