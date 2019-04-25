​На полигоне около деревни Красной в городском округе Переславль-Залесский, где 25 апреля возникло возгорание, в оперативном режиме принимаются меры по локализации огня.



– Сейчас на месте работают сотрудники и техника управления МЧС, пожарные расчеты, – сообщил глава городского округа Валерий Астраханцев. – Привлечены тракторы для перекопки грунта. Организован подвоз мокрого песка, наиболее эффективного при тушении таких возгораний. До конца дня все работы по локализации огня будут завершены.



Как пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков, полигон у Красной недействующий. Однако в условиях пожароопасного периода – а он установлен в регионе с 15 апреля – собственники объектов, которые находятся в законсервированном состоянии, так же как и организации, эксплуатирующие полигоны, обязаны принять весь комплекс мер, направленных на предотвращение возгораний.



– Реализуется целый комплекс мер, – сказал Дмитрий Пеньков. – Особое внимание уделяется ограничению доступа посторонних лиц на объекты, а также соблюдению технологии захоронения отходов, включающей пересыпку инертным грунтом. Кроме того, организована работа по предотвращению возгораний на прилегающих к полигонам территориях. Как правило, на законсервированных объектах проблемы возникают из-за палов травы.



Дмитрий Пеньков подчеркнул, что все руководители муниципальных образований и собственники объектов получили соответствующие инструкции. Мониторинг выполнения требований пожарной безопасности будет усилен в связи с повышением температуры воздуха.