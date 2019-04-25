​В Ярославской области прошел открытый урок «Что такое экзамены?» для учащихся 5 – 8-х классов. Мероприятие было организовано в режиме видеоконференции, к которой подключились более ста учреждений из всех муниципальных районов и городских округов.



– В преддверии аттестации мы рассказываем учащимся о том, что такое экзамены, как нужно к ним готовиться, на что обратить внимание, – отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Современные технологии позволяют обратиться сразу ко всем школьникам региона и ответить на их вопросы.



Кроме того, на открытом уроке ребят проинформировали о целях проведения всероссийских проверочных работ, разъяснили, что такое национальные исследования качества образования.



Важным моментом урока стал разговор о государственной итоговой аттестации. Будущим выпускникам рассказали о процедуре сдачи основного госэкзамена (ОГЭ) в 9-м классе и единого госэкзамена (ЕГЭ) в 11-м. Также во время открытого урока две выпускницы 2017 года, получившие высокие баллы, поделились своим опытом и рассказали, как преодолеть волнение.