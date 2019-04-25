​25 апреля губернатор Дмитрий Миронов принял участие в областном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления. На торжество в ГКЗ «Ростовский кремль» были приглашены представители органов муниципальной власти: главы городских округов, сельских поселений, депутаты.



– Местное самоуправление – это первый, самый близкий к людям уровень исполнительной власти, – сказал в приветственном слове Дмитрий Миронов. – Поэтому именно к вам в первую очередь со своими проблемами приходят жители региона. Вы занимаетесь всем, что так или иначе влияет на повседневную жизнь людей: это ремонт дорог и оказание коммунальных услуг, торговля и бытовое обслуживание, образование, организация культурного досуга и спортивных состязаний. За минувший год многое удалось сделать, но еще больше предстоит.



Глава региона отметил, что одной из эффективных форм взаимоотношений Правительства области и органов местного самоуправления стала совместная работа по реализации проекта «Решаем вместе!». В 2018 году в его рамках введено 446 объектов на общую сумму свыше 630 миллионов рублей.



Немаловажную роль в развитии МСУ играет и система поощрения «Рейтинг-76». По итогам 2018 года гранты от 5 до 20 миллионов рублей получили 6 муниципальных образований: Угличский, Рыбинский, Тутаевский, Ярославский муниципальные районы, города Рыбинск и Ярославль.



В ходе торжественного мероприятия Дмитрий Миронов вручил 20 представителям органов местного самоуправления почетные грамоты губернатора за особые достижения в реализации областных целевых программ и обеспечение социального развития региона. Еще четверо получили награды Ярославской областной Думы.



– Работа муниципального служащего требует широких знаний в самых разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки, – сказал председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов. – Именно на местном уровне происходит наиболее тесное общение власти и жителей. А потому решение задач по повышению эффективности и открытости работы власти на местах лежит по большей части именно на ваших плечах.



Также сегодня прошел XII Съезд муниципальных образований Ярославской области.



Справка



В настоящее время на территории региона 96 муниципальных образований: 3 городских округа, 16 муниципальных районов, 10 городских и 67 сельских поселений.