|Ярославский «Локо» стал первым в истории МХЛ трехкратным обладателем престижной награды – Кубка Харламова. В социальных сетях победителей поздравил губернатор Дмитрий Миронов.
«Спасибо команде за характер и отличную финальную серию! Всех с победой!» – написал он.
Кубок Харламова вручается победителю серии плей-офф чемпионата Молодежной хоккейной лиги с сезона-2009/2010. В 2016 году «железнодорожники» выиграли финальную серию у «Чайки» со счетом 4:1, в 2017-м обыграли СКА-1946 с результатом 4:2.
В этом году соперником ярославцев в борьбе за победу стала екатеринбургская команда «Авто». 24 апреля в Екатеринбурге состоялся седьмой матч финальной серии Кубка Харламова, и «Локо» вновь стал первым.
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