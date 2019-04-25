​Ярославский «Локо» стал первым в истории МХЛ трехкратным обладателем престижной награды – Кубка Харламова. В социальных сетях победителей поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



«Спасибо команде за характер и отличную финальную серию! Всех с победой!» – написал он.



Кубок Харламова вручается победителю серии плей-офф чемпионата Молодежной хоккейной лиги с сезона-2009/2010. В 2016 году «железнодорожники» выиграли финальную серию у «Чайки» со счетом 4:1, в 2017-м обыграли СКА-1946 с результатом 4:2.



В этом году соперником ярославцев в борьбе за победу стала екатеринбургская команда «Авто». 24 апреля в Екатеринбурге состоялся седьмой матч финальной серии Кубка Харламова, и «Локо» вновь стал первым.