​В регионе продолжается работа по решению проблем обманутых дольщиков. С начала года идет предоставление квартир людям, вложившим средства в строительство дома по проспекту Машиностроителей, 21, в Ярославле. Им предложено жилье в другой новостройке города – на улице Чернопрудной.



В доме на проспекте Машиностроителей 131 из 144 квартир – по договорам участия в долевом строительстве. Его должны были сдать еще в 2013 году, но до сих пор степень готовности объекта небольшая, около 40 процентов. В отношении застройщика – ООО «Строитель плюс» – было возбуждено уголовное дело за причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, которое затем переквалифицировано в дело по статье «Мошенничество» в отношении руководителя организации.



– Во всех смыслах сложный случай, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Поэтому было принято решение о расселении первых 40 участников долевого строительства, включенных в реестр пострадавших граждан, имеющих право требования в отношении двухкомнатных и трехкомнатных квартир.



Виталий Калиниченко – дольщик со стажем. Его история похожа на многие. Взял ипотеку, заключил договор. И на пять лет – тишина.



– Честно скажу, уже отчаялись. Хорошо, что был найден такой способ решения проблемы. Что бы кто ни говорил, а я лично благодарен за то, что нас не бросили, – поделился он. – Вижу, что за последние два года очень многое удалось сделать. У людей появилась надежда. Квартира, которую предложили, устраивает. Дом хороший, есть индивидуальный котел, будем экономить на коммуналке.



В региональном департаменте строительства поясняют, что по дому на проспекте Машиностроителей, 21, будут использованы сразу два механизма решения проблемы.



– Требования остальных дольщиков будут удовлетворены путем завершения строительства. Ведутся переговоры с инвестором, – рассказал заместитель директора департамента Давид Бараташвили.



В целом за 2017 – 2018 годы в регионе решен жилищный вопрос более чем 2 тысяч пострадавших участников долевого строительства по 31 проблемному многоквартирному дому. Это прямой итог работы Правительства области во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами.



В 2019 году планируется помочь более чем 1000 участников долевого строительства – это около 10 домов из числа проблемных и потенциально проблемных.



В текущем году в Ярославле завершится строительство объектов по улицам Новоселковской, Большой Октябрьской, Вокзальной. Продолжается работа по домам группы компаний «СК «Прогресс». На улице Соловьева, 7/40, будет применен механизм расселения пострадавших участников долевого строительства.