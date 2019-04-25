|В Ярославле стартовал турнир по боксу в честь Героя Советского Союза Юрия Сироткина. В торжественной церемонии открытия мероприятия принял участие заместитель председателя Правительства региона, вице-президент ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Валерий Холодов.
– Правительство региона совместно с ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» выступило с инициативой проведения турнира, посвященного Герою Советского Союза, одному из основателей бокса в Ярославле Юрию Сироткину, – отметил Валерий Холодов. – Соревнования приурочены к Дню Победы. Бокс – это настоящая школа мужества, стойкости, выносливости и скорости принятия решений. Он формирует в молодых людях силу воли и духа, самодисциплину, уважение к сопернику, помогает преодолевать жизненные трудности.
На церемонию открытия мероприятия также были приглашены президент ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Дмитрий Шлапак, заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев, Герой РФ Алексей Чагин, ветераны спорта.
– Мы должны знать и помнить имена тех, кто своим упорным трудом способствовал развитию бокса в Ярославской области и непосредственно участвовал в становлении этого зрелищного вида спорта, – подчеркнул Дмитрий Ведьмедев. – Уверен, что этот турнир станет доброй традицией для нашего региона.
В Ярославль приехали порядка 100 сильнейших спортсменов страны из разных регионов России. В первый день соревнований в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» прошли предварительные бои.
Турнир проходит в двух возрастных категориях: старшие юноши и взрослые юниоры. Финал состоится в субботу, 27 апреля.
Справка
Юрий Иванович Сироткин – советский офицер, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант, командир саперной роты. Воевал на Белорусском фронте. Был удостоен звания Героя Советского Союза. Он активно сотрудничал с федерацией бокса РСФСР, являлся судьей всесоюзной категории по боксу.
Возглавлял спортшколу «Буревестник». С 1 сентября 1961 года – заведующий кафедрой физического воспитания Ярославского технологического института, занимал эту должность на протяжении 16 лет.
В 1968 году выполнил почетную миссию: вместе с генералом армии Павлом Батовым доставил факел, зажженный от огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, в Ярославль, где был открыт памятник-монумент «Вечный огонь».
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