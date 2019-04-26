​26 апреля в парке семейного отдыха «Забава» в Ярославском районе проходят региональные соревнования «Юный лесной пожарный». Участие в них в составе 16 команд принимают 64 воспитанника школьных лесничеств региона.



– Ребята показывают свои знания и навыки. В числе тем – охрана лесных насаждений, правила пожарной безопасности, действия в условиях возгорания в лесу и на прилегающей территории, пожарная техника и оборудование. Также необходимо преодолеть полосу препятствий, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Мы постарались при организации соревнований учесть все направления пожарной безопасности в лесах, для того чтобы ребята не только проверили себя в испытаниях, но и получили дополнительную информацию и практический опыт по защите лесных насаждений.



У каждого из ребят есть опыт участия в различных проектах и мероприятиях, направленных на защиту природы. Воспитанники школьных лесничеств – за последние два с половиной года такие организации созданы во всех муниципальных районах – являются самыми активными помощниками при проведении профилактической работы с населением, мероприятий по обнаружению и ликвидации несанкционированных свалок, а также помогают лесникам в выявлении нарушений правил пожарной безопасности.



По мнению сотрудников лесной отрасли, школьные лесничества – это еще и хорошая форма профориентационной работы, и для многих ребят защита природы может в будущем стать профессией.



– Важно, что в рамках новой экологической политики в регионе реализуется комплекс экологических образовательных проектов. Они позволяют уже сегодня формировать культуру отношения к вопросам экологической безопасности и охране природы родного края у детей и молодежи, – отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. – Возрождение школьных лесничеств и соревнования «Юный лесной пожарный» – одни из самых успешных образовательных экопроектов. У каждого из ребят уже есть первоначальные знания и навыки по охране леса, а в процессе соревнований все участники вне зависимости от результата получают множество дополнительной теоретической и практической информации, необходимой юным защитникам природы.