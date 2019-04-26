​25 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения премией «Родительское спасибо», учрежденной Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ). Таким способом родители особенных детей поблагодарили тех, кто внес вклад в построение системы помощи детям-инвалидам и их семьям.



Губернатор Дмитрий Миронов награжден в номинации «За помощь в принятии решений в сфере детской инвалидности». Премия вручается впервые. В этом году в число лауреатов вошли 50 человек из 46 регионов России. От имени главы региона членов ВОРДИ поблагодарил заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев.



– Эта премия – признание общей работы региона по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами, – сказал Игорь Селезнев. – Это и строительство доступной среды, и предоставление грантов на оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе инвалидами, и приобретение расходных медицинских материалов, и многое другое. Спасибо организации за эту оценку!



Кроме того, Дмитрий Миронов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян и председатель правления ЯООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева удостоены медалей «Родительское спасибо».



Перед вручением наград был показан благотворительный спектакль-концерт «Мы все из одной глины», созданный в рамках проекта «Доброта в лицах». Впервые он был поставлен в конце 2018 года на сцене ярославского Концертно-зрелищного центра. Премьера имела большой успех, и в итоге на благотворительность было собрано более полутора миллионов рублей. Роли в постановке играли дети с ограниченными возможностями здоровья, а вместе с ними артисты, телеведущие, государственные и муниципальные служащие.



Участники труппы получили персональное приглашение Эдварда Радзинского, автора сценария этого спектакля, принять участие в постановке на сцене Кремля в Москве. К ярославским звездам присоединились всероссийские – Дмитрий Харатьян, Илья Резник, Лариса Долина, Оксана Федорова, Денис Майданов, Никас Сафронов и многие другие.



– Очень приятно, что ребята достигли таких успехов. Занимаются они всего пять лет и уже выступают в Кремле. Творчество любит смелых, – рассказала председатель регионального отделения ВОРДИ Арина Гусева. – Наши особенные дети участвуют в самых разных мероприятиях: в субботниках, концертах, играют в спектаклях, но самая главная их особенность в том, что они хотят быть обычными детьми.