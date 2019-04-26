​25 апреля на пленарном заседании Общественной палаты региона был представлен проект доклада «О состоянии гражданского общества Ярославской области в 2018 году».



Традиционно документ содержит раздел, посвященный поддержке и развитию некоммерческих социально ориентированных организаций.



– Тема поддержки НКО особенно важна в условиях передачи им организации социальных услуг, – подчеркнул председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Федеральное законодательство, вводящее для НКО новый статус «Исполнитель общественно полезных услуг», появилось еще летом 2016 года, и в том же году был утвержден перечень общественно полезных услуг.



О механизмах обеспечения доступа СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере соцобслуживания населения, рассказал первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Дмитрий Аминов.



– Департаментом открыт доступ к бюджетным средствам в размере 3 миллиардов рублей в год, – сообщил он. – Все социальное обслуживание может предоставляться населению любыми организациями согласно законодательству. На сегодняшний день государство готово оплачивать общественным организациям те услуги, которые само не может оказать, например, кратковременный присмотр за детьми-инвалидами на дому.



Особенность государственно-социального заказа заключается в непрерывности оказания услуги в течение всего года, кроме того, необходимо соответствие госстандартам.



– Серьезным стимулятором развития гражданской активности и активизации работы НКО в России являются гранты Президента России, – добавил председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан Александр Соколов. – Всего за 2018 год Фондом – оператором грантов Президента России было поддержано в Ярославской области 39 проектов на общую сумму почти 82 миллиона рублей. Это говорит о повышении качества проектов некоммерческих организаций и росте профессионализма в области социального проектирования.



Доклад «О состоянии гражданского общества в 2018 году» с учетом предложенных на заседании доработок будет опубликован на сайте Общественной палаты, направлен губернатору области и в Ярославскую областную Думу. Издание доклада планируется к ежегодному гражданскому форуму, который состоится в июне этого года.