​1 мая с полумарафона «Май. Мир. Молодость» в Тутаеве стартует новый, пятый сезон проекта «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» 2019 года. Серия забегов пройдет с мая по октябрь в 12 городах шести регионов Центральной России и объединит более 40 тысяч участников.



Спортсмены и любители выйдут также на дистанции в Угличе, Мышкине, Переславле-Залесском, Рыбинске и Ростове Великом. Кроме того, беговые события примут Кострома, Иваново, Сергиев Посад, Тула, Коломна, Ярославль и Москва.



1 мая в Тутаеве будут организованы забеги на 300 и 600 метров, 3, 10 и 21,1 километра и командная эстафета. В стартово-финишном городке будут расположены раздевалка, гардероб, зона для болельщиков, где можно нарисовать плакат для поддержки атлетов. Бегунам будет предоставлено спортивное питание на трассе и горячее питание на финише. Кроме того, партнеры проекта приготовили призы и сладкие подарки для юных участников проекта.



Второй этап пройдет 11 мая в городе Мышкине, где состоится полумарафон «По шести холмам».



19 мая всех желающих ждут в одном из красивейших городов на Волге – Угличе. Здесь будут организованы сразу два масштабных события одновременно: угличский полумарафон «Волжский берег» и III всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег».