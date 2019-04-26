​Подведены итоги регионального этапа всероссийской программы «Арт-Профи форум».



– В нашей области конкурс проводится ежегодно для профессиональных образовательных организаций, школ, учреждений дополнительного образования, – рассказал заместитель директора регионального департамента образования Александр Гудков. – Возможность примерить профессию на себя в ходе подготовки проектов и выполнения творческих заданий дает возможность школьникам более осознанно определиться с выбором вузов и ссузов, а студентам профессиональных образовательных организаций – утвердиться в собственном выборе. Кроме того, «Арт-Профи форум» способствует популяризации и повышению престижа востребованных в нашем регионе профессий и специальностей.



Мероприятие организовано департаментом образования Ярославской области совместно с региональным отделением Российского союза молодежи. Участниками конкурса стали 204 человека из Рыбинска, Ярославля, Некоузского, Рыбинского, Первомайского, Пошехонского, Угличского, Ярославского муниципальных районов.



Школьники и студенты в творческой форме представили более 100 профессий и специальностей, а также приняли участие в мастер-классах, познакомились с технологиями и профессиями будущего.



Конкурс «Арт-Профи форум» проходил по восьми номинациям. В их числе – «Конкурс песен о профессиях», «Выставка социальных инициатив», «Арт-Профи плакат» и другие.