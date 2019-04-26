​26 апреля губернатор Дмитрий Миронов проводит выездную сессию рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика». Главная тема обсуждения – создание условий для самореализации молодежи, развития социальных лифтов.



– В нашей стране в рамках государственной молодежной политики действуют различные программы, проекты, конкурсы, которые помогают раскрыть потенциал молодых людей и стать для них неким толчком к движению по карьерной лестнице, – сказал Дмитрий Миронов. – Однако с учетом требований времени сегодня назрела необходимость перезапуска системы социальных лифтов. И от того, насколько скоординированно и эффективно будет работать этот механизм, зависит будущее нашей страны. Поэтому работа экспертов группы сегодня должна быть нацелена на решение именно таких вопросов, как карьерный и личностный рост молодых людей.



Большая роль в развитии кадрового потенциала российской молодежи и современных управленцев отводится различным конкурсам, реализуемым автономными некоммерческими организациями. Одна из таких – АНО «Россия – страна возможностей». Она осуществляет 18 проектов, среди которых конкурсы управленцев «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческая олимпиада «Я – профессионал», чемпионаты «Абилимпикс» и многие другие.



– Одной из ключевых задач платформы «Россия – страна возможностей» является предоставление возможностей для профессионального и личностного развития россиян, чтобы они были доступны максимальному числу граждан, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – 58 процентов населения, согласно опросам социологов, верит в возможность самореализации в России. Наша общая задача в том, чтобы люди не только верили, но и принимали участие в реальных проектах – таких, которые соответствуют цели построения системы социальных лифтов в стране. Сегодня мы предлагаем участникам сессии дать оценку каждому из проектов и рекомендации по включению их в работу платформы. Надеюсь, мы сгенерируем много новых идей и предложений.



В маленьких подгруппах участники выездной сессии обсудили различные кейсы по карьерному росту молодых людей, оценили возможности для развития молодежи, предоставляемые на государственном уровне.



– В настоящее время существует очень много образовательных программ, конкурсов, грантовых механизмов поддержки начинаний, – поделился мнением генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин. – Мне кажется, сейчас нам надо упаковать все это и более четко доносить информацию об этих возможностях до целевой аудитории, а здесь есть некоторые трудности. Но, думаю, по результатам работы здесь мы с ними справимся.



Справка



16 рабочих групп в рамках Государственного совета было создано согласно распоряжению Президента от 27 декабря 2018 года для обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Госсовета и его президиума. Руководителем рабочей группы по молодежной политике назначен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В состав включены сенаторы, депутаты, представители вузов, руководители всероссийских общественных организаций, специалисты по работе с молодежью из различных регионов.



27 февраля состоялось первое заседание рабочей группы, в ходе которого были сформированы три экспертные подгруппы: по законодательному обеспечению молодежной политики, социальным лифтам для молодежи и инфраструктуре молодежной политики. Задача экспертов – выработать механизмы решения целого комплекса проблемных вопросов молодежной политики на законодательном, финансовом, организационном уровнях, предложить способы стимулировать активность молодежи.