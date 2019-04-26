​За прошлый год на Геопортал Ярославской области добавлена информация о более чем 500 мемориальных объектах. По каждому из них представлены фотографии, размещены ссылки на сканы исторических документов, таких как очерк о герое или учетная карточка воинского захоронения.



– Информация о таких захоронениях имеет уникальное значение. Это сохранение памяти о воинах, погибших за свободу и независимость своей Родины, и это касается каждого человека, живущего в России, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Любой желающий сможет получить информацию и посмотреть актуальные фото, а если захочет поехать и лично увидеть памятник – точные координаты, указанные на Геопортале, позволят построить маршрут.



На сегодняшний день на Геопортале региона размещена информация о 1100 объектах: 805 военно-мемориальных, 227 воинских захоронениях и 78 могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.



В преддверии 74-й годовщины Великой Победы общественники региона и волонтеры из Большесельского района посетили могилу Героя Советского Союза Галимзяна Шагвалеева, чтобы занести данные на Геопортал.



В 1941 году он был призван в Красную армию и в октябре уже участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В битве за Москву сапер Шагвалеев проявил мужество и стойкость при выполнении боевых заданий. На установленных им минах подорвался не один вражеский танк. Самоотверженная работа бойца была отмечена медалью «За отвагу». Вторую медаль «За отвагу» солдат получил в период боев под Сталинградом.



Общественники и волонтеры регулярно следят за состоянием мемориалов и заносят на информационный интернет-ресурс новые данные.



– Мы вносим на карту могилы героев, умерших в том числе и в мирное время. Имена этих людей, отмеченных государством за особые заслуги перед Отечеством, героев, которыми мы гордимся, должны быть увековечены, а могилы не забыты, – отметил руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков.



Справка



Геопортал активно используется ведомствами региона. На ресурсе размещено более полутора миллионов картографических объектов, около трех тысяч тематических слоев, как публичных, так и для служебного пользования. В том числе это аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, инвестиционные площадки, предоставляемые земельные участки, схема территориального планирования Ярославской области, избирательные участки, зоны покрытия сотовой связью 2G/3G/4G и многое другое.