​В регионе продолжается материально-техническое перевооружение лечебных учреждений. За счет средств областного бюджета для больницы имени Соловьева была закуплена новая артроскопическая стойка.



Современное медицинское оборудование высокого уровня с помощью оптики и специальных инструментов позволяет делать операции на суставах через 2 – 3 прокола, что дает возможность пациенту восстанавливаться гораздо быстрее, чем после открытых операций. Новая стойка оснащена видеокамерой высокого разрешения, обеспечивающей цифровое увеличение изображения в девять раз и позволяющей архивировать данные обследований.



– Артроскопическая стойка для больницы имени Соловьева была куплена по решению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Для этого из областного бюджета было выделено 3,2 миллиона рублей, – подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян. – А по нацпроекту «Здравоохранение» область получит более двух миллиардов из федерального бюджета, и почти 300 миллионов будет выделено из регионального на развитие ключевых направлений здравоохранения Ярославской области.



В этом году на укрепление материально-технической базы регион получит более миллиарда рублей, которые будут распределены между всеми лечебными учреждениями.



– Деньги будут направлены в центральные районные больницы на развитие доступной медицинской помощи, на передвижные сельские фельдшерско-акушерские пункты, передвижные флюорографы, – отметил директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. – Наша областная онкологическая больница получит в этом году МРТ, компьютерную установку, а также линейный ускоритель, что поднимет на качественно новый уровень оказание паллиативной помощи. Ярославская областная клиническая больница получит ангиографическую установку для проведения высокотехнологичных операций по профилю сердечно-сосудистой системы.



Использование новой артроскопической стойки, соответствующей мировым стандартам, позволит врачам больницы имени Соловьева выполнять операции на качественно новом и современном уровне. Кроме того, у врачей появится возможность помочь большему количеству пациентов. Планируется, что количество операций, проводимых артроскопическим методом, увеличится на 40 процентов.



– В первую очередь больница обслуживает жителей Ярославской области, но за счет средств обязательного медицинского страхования здесь лечатся также пациенты из соседних регионов – Ивановской, Вологодской, Костромской областей, иногда даже жители Москвы и Санкт-Петербурга, – рассказала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. – И у больницы есть возможность принимать еще больше пациентов. Например, весь объем помощи, который оказывает ортопедическое отделение больницы №2 за год, для больницы имени Соловьева – это 10 дней работы.



Ежегодно врачи клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева делают более 13 тысяч операций, 1500 из них – артроскопические. Одна пятая часть – это высокотехнологичная медицинская помощь. Большинство же операций выполняется в рамках программы обязательного медицинского страхования.