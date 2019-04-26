​Сегодня департамент здравоохранения и фармации представил информацию по развитию регионального здравоохранения за 2018 год. В областном перинатальном центре состоялась итоговая коллегия ведомства.



Директор департамента Руслан Саитгареев определил приоритетные направления развития отрасли. Это совершенствование организации медицинской помощи матери и ребенку, мероприятия, направленные на снижение показателей смертности по основным классам причин, укрепление кадрового потенциала в медицинских организациях, преодоление кадровых диспропорций в отрасли, повышение профессионального уровня специалистов, а также укрепление материально-технической базы медицинских организаций, развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения.



– В 2018 году наблюдалось снижение смертности практически по всем основным классам причин по сравнению с предыдущим годом. Показатель смертности от болезней системы кровообращения уменьшился на 3 процента, – отметил Руслан Саитгареев.



В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется переоснастить региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. В 2019 году будут приобретены ангиографическая система и система нейронавигации для регионального сосудистого центра, в 2020-м – МРТ для регионального сосудистого центра, в 2021-м – МРТ для ОКБ и больницы №6 Рыбинска, КТ для регионального сосудистого центра, в 2022 – 2024 годах – две ангиографические системы для областной больницы и одна для ГБ №6 Рыбинска. Это позволит к 2024 году снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения.



Показатель общей заболеваемости в регионе остается ниже российского показателя. Самыми распространенными остаются болезни органов дыхания, на втором месте – болезни системы кровообращения, на третьем – глаз, на четвертом – костно-мышечной системы, на пятом – травмы и отравления.



– Необходимо активизировать работу по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечить качество и эффективность диспансерного наблюдения, – подчеркнул Руслан Саитгареев.



С 2021 года своевременность оказания экстренной медицинской помощи будет обеспечиваться за счет использования санитарной авиации, на него планируется не менее 49 вылетов.



Уже сейчас рассмотрены варианты размещения вертолетных площадок на территориях медицинских организаций и муниципальных районов области, в частности, больницы имени Н.В. Соловьева, областной клинической больницы. Рассматриваются варианты размещения вертолетных площадок в Угличе, Пошехонье, Брейтове и Переславле.



На коллегии выступил член Совета Федерации Игорь Каграманян. Он подчеркнул, что одна из главнейших задач, которая сейчас стоит перед здравоохранением, в том числе и региональным, и отражена в майских указах Президента России, – это повышение качества и доступности медицинской помощи, удовлетворенности населения медпомощью и улучшение демографической ситуации:



– В ближайшие годы нас ждет плодотворная работа в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». По всем региональным проектам уже заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. Планируемый объем финансирования региональных проектов за три года составит более двух миллиардов рублей из федерального бюджета и 223,4 миллиона из областного. Это колоссальные средства, и регион должен сделать все, чтобы те усилия, которые прикладывают и Президент, и Министерство здравоохранения, кардинально улучшили ситуацию в здравоохранении. Здесь важны усилия всех. Только тогда мы получим ощутимый результат.