​В Ярославской области продолжается акция «Дни защиты от экологической опасности», включающая комплекс природоохранных мероприятий. 26 апреля в департаменте охраны окружающей среды и природопользования прошло межведомственное совещание с участием представителей регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, администрации Ярославского муниципального района и руководства АО «Скоково». На нем был проанализирован ход реализации соглашения между Правительством Москвы и Ярославской областью, заключенного в 2018 году, по выделенному межбюджетному трансферту на проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности и развитие территорий Ярославской области.



– В рамках реализации соглашения между Правительством Москвы и Ярославской областью и за счет поступивших в региональный бюджет в рамках трансферта средств усилена экологическая безопасность региона. 78 миллионов рублей направлено на организацию системы экологического мониторинга на территории региона и создание эколаборатории. Уже проведен комплекс подготовительных мероприятий по созданию эколаборатории, оборудованию помещения и набору штата сотрудников. В данный момент идет процесс подготовки к процедурам закупки оборудования. Также средства направлены на обеспечение безопасных условий при обращении с опасными отходами потребления, а именно – при сборе у населения и утилизации батареек и люминесцентных ламп, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Важно, что реализован проект по обеспечению органов управления специализированной информацией в области охраны окружающей среды, а также проведена инвентаризация объемов выбросов парниковых газов на территории региона за 2017 год.



Кроме того, как пояснили представители департамента ЖКХ Ярославской области, в соответствии с методикой расходования средств межбюджетного трансферта, предусматривающей выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов, на территории которых расположены объекты захоронения ТКО, выделены средства в объеме 7,4 миллиона рублей и в 2018 году проведен ряд мероприятий по благоустройству в Ивняковском и Некрасовском сельских поселениях Ярославского МР. Это чрезвычайно важно для жителей данных территорий – с учетом того, что именно здесь расположен самый крупный в регионе полигон захоронения отходов АО «Скоково». В этом году за счет средств экономии, сложившейся в объеме 2,2 миллиона рублей при проведении конкурсных процедур по выбору подрядчика, мероприятия по благоустройству населенных пунктов в данных поселениях продолжатся.



Как было отмечено в ходе анализа, с учетом особого значения для экологической безопасности региона основные средства в объеме 322 миллионов рублей направлены на модернизацию и обновление инфраструктуры полигона АО «Скоково». Закуплено новое оборудование для радиационного контроля. Готовится документация для проведения конкурсных процедур на приобретение сооружений для очистки фильтрата, образующегося на полигоне за счет выпадения осадков. Приобретено пять единиц спецтехники, проведено строительство на теле полигона дорог протяженностью 600 метров и площадью 3,6 квадратного километра. Оборудовано ограждение территории полигона, а также приобретены автомобильные весы с установкой на монолитном фундаменте. Модернизация проходит в активном режиме и под постоянным контролем Правительства Ярославской области, так как имеет большое значение для обеспечения экологической безопасности региона.