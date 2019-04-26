​26 апреля в Правительстве области представитель детского омбудсмена России Елена Новосельцева провела семинар по вопросам взаимодействия уполномоченных по правам ребенка и комиссий по делам несовершеннолетних в сфере обеспечения прав детей и семей с детьми. В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, представители регионального Правительства, муниципальных территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.



– Профилактика безнадзорности, предупреждение правонарушений несовершеннолетних, защита их прав, безусловно, приоритетные направления деятельности субъектов системы профилактики. Результативная работа системы возможна только при условии согласованности действий, – отметила начальник регионального управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова.



В режиме конференц-связи на семинаре заслушали выступление представителя Министерства просвещения России Юлии Костыряченко. Она рассказала о современных направлениях деятельности органов и учреждений системы профилактики и о работе правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Директор Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Екатерина Ильгова затронула тему действующего законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Кроме участия в семинаре в рамках трехдневной рабочей поездки в Ярославскую область Елена Новосельцева посетила социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, изучила региональный опыт межведомственного взаимодействия профилактических организаций. По итогам визита она отметила, что Ярославскую область отличает хорошо выстроенная система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.