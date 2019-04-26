​Сегодня в Некрасовском районе на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» стартовал ежегодный молодежный форум «ЯрАктив». Форум продлится три дня, в течение которых участники будут создавать новые и модернизировать существующие социальные проекты под руководством кураторов, а также примут участие в творческих мероприятиях. Форум собрал более 200 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Это авторы проектов и акций, руководители общественных организаций, активисты из Ярославля и муниципальных районов, участники спортивных клубов.



– «ЯрАктив» – это отличная возможность сосредоточиться на своем проекте, получить советы экспертов для саморазвития и совершенствования различных компетенций, – сказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Мы рассчитываем, что после форума эти молодые специалисты и активисты вернутся к своей работе с новыми силами и свежими идеями.



В этом году на форуме одновременно работают несколько площадок. Одна из них – «Развитие имиджевых проектов муниципальных районов и городских округов». Проекты призваны повысить привлекательность территории для различных партнеров и объединить ресурсы ведомств при реализации.



В частности, в Гаврилов-Ямском районе предложен проект в сфере информационного взаимодействия активной молодежи «And you». Он предполагает разработку и проведение лекций в сельской местности по программам государственной поддержки молодежных инициатив. Некоузский район представил проект «Сельская кинопередвижка», Ростовский – «Богатырская застава» и так далее.



На площадке «Прокачай свой социальный проект» были рассмотрены инициативы молодежных и детских общественных объединений. Так, Союз студентов предложил целый ряд проектов, в частности, по взаимодействию молодых и пожилых граждан «Как дома», по обучению молодежи правилам первой помощи и действиям в ЧС «SOS», профилактическую акцию «Спеши жить». Свои проекты также представили военно-патриотическая общественная организация «Десантник» имени Леонида Палачева, областная молодежная общественная организация «Ассоциация молодых профессионалов», областная общественная организация «Российский союз молодежи», областная детская общественная организация «Содружество детей Ярославии» и центр «Патриот».



Еще одна из площадок форума посвящена развитию в вузах области студенческих клубов, которые в перспективе войдут в состав регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов. Участники группы «Основы региональной молодежной политики Ярославской области» узнают о том, как реализуется молодежная политика на региональном и федеральном уровне, а также разработают план по формированию актива молодежи.



В последний день форума на пленарном заседании обсудят итоги работы в каждой группе и схему дальнейшего взаимодействия по развитию и реализации проектов.