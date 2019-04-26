|26 апреля под Ярославлем на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» лидеры детских и молодежных общественных объединений региона стали участниками конкурса «Вектор в будущее».
В течение трех дней конкурсанты из восьми муниципальных образований будут демонстрировать знания и навыки в различных испытаниях. Решение кейсов, погружение в нестандартные ситуации, задачи по самопрезентации, созданию информационных продуктов позволят увидеть сильные и слабые стороны каждого участника. Оценивают компетенции региональные и федеральные эксперты: представители органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, специалисты отраслей молодежной политики, образования, профессиональные психологи и практикующие тренеры.
– Умение работать в команде, находить правильную мотивацию и брать на себя ответственность за действия и слова уже сегодня отличает этих молодых людей от многих сверстников, – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Участие в конкурсе дает им возможность понять свои точки роста и перспективы личностного развития. Победители конкурса – это будущие участники федеральных лидерских программ и проектов, их потенциал будет востребован в самых разных сферах жизни региона.
Всего в конкурсе принимают участие более 40 человек в возрастных категориях от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет. Победители будут награждены дипломами и смогут представить регион на всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:45
26 просмотров
2019.04.26 В регионе продолжается мониторинг объектов, выполненных по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 2019.04.26 В 2019 году в три раза планируется увеличить посевные площади под масличные культуры 2019.04.26 Молодежные активисты области представили социальные проекты на форуме «ЯрАктив»2019.04.26 На пасхальное воскресенье введены дополнительные рейсы для посетителей Федоровского кладбища в Ярославском районе2019.04.26 Представитель детского омбудсмена РФ оценила систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в регионе