​26 апреля под Ярославлем на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» лидеры детских и молодежных общественных объединений региона стали участниками конкурса «Вектор в будущее».



В течение трех дней конкурсанты из восьми муниципальных образований будут демонстрировать знания и навыки в различных испытаниях. Решение кейсов, погружение в нестандартные ситуации, задачи по самопрезентации, созданию информационных продуктов позволят увидеть сильные и слабые стороны каждого участника. Оценивают компетенции региональные и федеральные эксперты: представители органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, специалисты отраслей молодежной политики, образования, профессиональные психологи и практикующие тренеры.



– Умение работать в команде, находить правильную мотивацию и брать на себя ответственность за действия и слова уже сегодня отличает этих молодых людей от многих сверстников, – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Участие в конкурсе дает им возможность понять свои точки роста и перспективы личностного развития. Победители конкурса – это будущие участники федеральных лидерских программ и проектов, их потенциал будет востребован в самых разных сферах жизни региона.



Всего в конкурсе принимают участие более 40 человек в возрастных категориях от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет. Победители будут награждены дипломами и смогут представить регион на всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».