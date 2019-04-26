​26 апреля заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов проконтролировал ход весенне-полевых работ, посетив одного из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе – ООО «Племзавод «Родина». Предприятие кроме разведения крупного рогатого скота занимается кормопроизводством, овощеводством и выращиванием зерна. Сейчас оно является одним из лидеров по площади засеянных земель: освоено 700 гектаров, что составляет 35 процентов земель хозяйства. В целом по региону засеяно 4,5 тысячи гектаров.



– Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу перед региональным департаментом АПК обеспечить увеличение посевных площадей в регионе, – отметил Валерий Холодов. – Планируется, что в 2019 году площади посевных земель вырастут на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом и составят 306 тысяч гектаров. В три раза будут увеличены площади посевов под масличные культуры.



Более 56 тысяч гектаров посевных площадей займут зерновые и зернобобовые культуры, 3,6 тысячи – картофель, 241,7 тысячи – кормовые культуры, 1,2 тысячи – овощи открытого грунта, 2,7 тысячи гектаров – лен-долгунец.