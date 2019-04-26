​Сегодня в рамках форума «Ярославский управдом» в Ростове состоялся семинар, главной темой которого стала реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «Решаем вместе!». Участие в мероприятии приняли главный архитектор области Михаил Кудряшов, руководитель проектного офиса Евгений Чуркин, представители администрации Ростовского района, жители города. Участники встречи побывали во дворах и на общественных территориях, где в прошлом году проводились работы по программе «Решаем вместе!». Во всех муниципальных образованиях сейчас организованы подобные проверки, чтобы выявить дефекты, возникшие в ходе зимней эксплуатации.



– Со стороны департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, а также проектного офиса проводится мониторинг выполненных объектов, – рассказал заместитель директора департамента Михаил Кузнецов. – До 20 мая организуем выезды в те муниципальные образования, где есть нарекания от жителей. Все выявленные недостатки должны быть устранены. Скрывать недоделки не будем. Проект важный, он выводит на новый уровень совместную работу власти и граждан.



Другой важной темой семинара стала активизация участия граждан в управлении многоквартирными домами. В ее обсуждении приняли участие студенты Ростовского колледжа отраслевых технологий. Их будущая специальность – эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Им важно уже сейчас не только освоить тонкости жилищно-коммунальной отрасли, но и научиться находить общий язык с жителями, чтобы решать сообща возникающие проблемы.



Справка



Форум «Ярославский управдом» организован Правительством Ярославской области по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Главная цель – просвещение и информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, вовлечение в конструктивное взаимодействие с органами власти для оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов. Все профильные департаменты принимают участие в этих мероприятиях в качестве экспертов. На дискуссионных площадках их представители отвечают на все вопросы, волнующие жителей, и берут на контроль проблемы, требующие решения.