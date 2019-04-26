|Во всех православных храмах региона в ночь на 28 апреля прошли пасхальные службы. Главное праздничное богослужение состоялось в Успенском кафедральном соборе Ярославля. Здесь в праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон возглавил крестный ход, отслужил Божественную литургию и пасхальную заутреню.
Участие в торжествах приняли заместитель губернатора Андрей Шабалин, сенатор Игорь Каграманян, председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов.
Владыка поздравил верующих со светлым праздником Пасхи.
– Мы прошли Великий пост и стоим в преддверии Воскресения Христова, – сказал митрополит Пантелеимон после Божественной литургии, обращаясь к молящимся в храме. – Мы входим в праздничные дни Светлого Христова Воскресения с надеждой, что Господь поможет нам укрепиться в вере, быть твердыми в исполнении заповедей, даст силы встретить достойно Господа нашего Иисуса Христа.
После богослужения владыка освятил куличи и пасхи. Вечером в Ярославле состоятся встреча Благодатного огня и пасхальная вечерня.
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вчера, 12:00
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