|В первом квартале этого года диспансеризацию прошли 50 процентов инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 30 процентов других категорий ветеранов. К тем, кто не может самостоятельно добраться до больницы, врачи выезжают на дом и по результатам осмотра для каждого пациента составляют план лечебных и реабилитационных мероприятий.
Основное медицинское учреждение, где ветераны получают помощь, это Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – международный центр по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие». В 2018 году здесь пролечились 4837 ветеранов, врачи госпиталя выезжали в восемь районов области и проконсультировали 191 пациента.
За два месяца 2019 года специалисты районных больниц провели 387 выездных консультаций, осмотрели 4613 пациентов.
– Вопросы организации медицинской помощи и льготного лекарственного обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов или вдовцов инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также бывших узников концлагерей и гетто находятся на особом контроле Правительства Ярославской области, – подчеркнул директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Все эти категории граждан имеют право на внеочередное обслуживание в медицинских организациях.
В 2018 году участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, за счет федерального бюджета были предоставлены льготные препараты на сумму более 1,6 миллиона рублей, за счет региональных средств – на 8,8 миллиона. В 2019 году объем финансирования программ льготного лекарственного обеспечения сохранен на прежнем уровне. В первом квартале этого года за счет федерального бюджета были закуплены лекарства на общую сумму 448 тысяч рублей, за счет региональных средств – на 3,29 миллиона.
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вчера, 14:15
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