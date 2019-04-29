|С июня по сентябрь из Ярославской области можно будет напрямую долететь до Сочи и Симферополя.
– Возобновление сезонных рейсов из аэропорта Туношна в южные регионы обусловлено высоким спросом, – прокомментировала и. о. директора областного департамента транспорта Екатерина Галеева. – Мы вели переговоры с перевозчиком – авиакомпанией «RusLine», и решение было найдено. Уверена, что наше сотрудничество продолжится и приведет к дальнейшему расширению маршрутной сети ярославского аэропорта.
В Сочи из Туношны можно будет отправляться по субботам с 1 июня по 21 сентября, время вылета из Ярославля – 13.05. Полеты в Симферополь поставлены в график на воскресенья в период со 2 июня по 22 сентября, время вылета – 14.25. Также в эти дни предусмотрены обратные рейсы.
Авиаперевозки будут осуществляться на комфортабельном 50-местном лайнере CRJ-200.
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вчера, 14:30
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