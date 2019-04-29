​Поздравляю сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником!



370 лет назад указом царя Алексея Михайловича 30 апреля был установлен порядок организации службы огнеборцев, положено начало созданию регулярных противопожарных подразделений.



Прошедшее время стало периодом становления мощной, эффективной системы противодействия огненной стихии. Являясь важной составляющей обеспечения безопасности, эта структура на современном уровне решает весь спектр стоящих задач.



Личный состав ярославской пожарной охраны выполняет миссию спасения человеческих жизней, проявляя высочайший профессионализм и отвагу. Наследие предшественников выступает на этом благородном пути доброй опорой, получает достойное продолжение.



Желаю ветеранам службы и всем, кто в наши дни дежурит в составе боевых расчетов, здоровья, семейного благополучия и счастья!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов