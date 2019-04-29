​Во всех районах Ярославской области проходит весенний этап иммунизации животных против бешенства. За первый квартал 2019 года уже вакцинировано более 39500 мелких домашних и сельскохозяйственных животных.



– Кроме того, ежегодно в весенне-осенний период в местах обитания и передвижения диких плотоядных животных проводится раскладка оральной вакцины против бешенства, – пояснил директор департамента ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Ярославской области Александр Чавгун. – За один сезон раскладывается 350 тысяч доз вакцины, за год – 700 тысяч. В середине мая текущего года ожидается новая партия препарата.



За январь – апрель прошлого года в регионе было выявлено тринадцать случаев заболевания животных бешенством. За аналогичный период 2019 года – четыре: один в Большесельском районе и три в Угличском.



Александр Чавгун также отметил, что в 80 процентах случаев бешенство регистрируется у диких животных, которые могут стать источниками заражения домашних животных.



Жители Ярославской области имеют возможность, обратившись в государственное ветеринарное учреждение, привить своего питомца против бешенства бесплатно. Справки по телефону: (4852) 24-21-47.