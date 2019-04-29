​Во дворах Ярославля, которые будут благоустроены в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в этом году, уже начались ремонт канализационных колодцев и замена трубопроводов холодного водоснабжения.



– Система синхронизации работ на сетях с программой «Решаем вместе!», которую мы наладили, очень важна, – подчеркнул заместитель директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. – Все раскопки, замены и ремонты должны быть завершены до начала реализации проектов благоустройства, чтобы потом не пришлось вскрывать свежий асфальт из-за аварийных ситуаций.



Ярославский водоканал планирует заменить в рамках проекта более полутора километров сетей. В настоящее время работы ведутся на трех объектах. Во дворе дома №9 по улице Малой Технической уже обновили 100 метров трубопровода и отремонтировали 4 колодца. Сейчас специалисты приступили к ремонту во дворе дома №16 по проезду Доброхотова.



– На этом участке идет замена водопроводного ввода к дому №16, – рассказал заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов. – Ремонт проходит без отключения холодного водоснабжения в квартирах. Работы будут выполнены в течение недели. Также в этом дворе планируется замена межквартального трубопровода длиной 200 метров. Сети на данном участке были изношены, поскольку их прокладывали еще в 80-е годы. Старые трубы меняют на более прочные и износостойкие пластиковые, срок службы которых достигает почти 100 лет.



В плане у водоканала – 17 дворовых территорий, вошедших в проект. На восьми из них работы уже завершены, отремонтировано 43 колодца.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже третий год. Главная цель этой работы – повышение уровня жизни в городах и других населенных пунктах, вовлечение жителей региона в решение первоочередных проблем местного значения.



Правительство области реализует проект совместно с партией «Единая Россия».