​29 апреля в администрации Тутаевского района многодетным семьям торжественно вручили документы о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Наделы выделены в микрорайоне Молявинское поле Тутаева и Левобережном сельском поселении Тутаевского района.



– Важнейшие задачи, которые сегодня стоят перед органами власти: повышение качества жизни и создание комфортных условий для населения региона, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Всего на территории Тутаевского района и в Тутаеве в собственность бесплатно предоставлено более 290 участков. Кроме того, в аренду без проведения торгов землю здесь получили 63 семьи.



В числе тех, кому документы были переданы сегодня, Ольга Суткус.



– Мы очень рады, давно мечтали о своей земле, – поделилась она. – Планов очень много, хотим построить большой дом. Участок уже видели, место очень хорошее!



Подробную информацию многодетные семьи и иные льготные категории граждан могут найти на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков» по ссылке: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.



Справка



С 2011 года на территории области гражданам бесплатно предоставлено в собственность 4619 земельных участков, в том числе 3311 – многодетным семьям.