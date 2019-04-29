​С 1 июля в структуре органов исполнительной власти Ярославской области начнет работать новый департамент – регионального развития и международного сотрудничества. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства области Дмитрий Степаненко.



Новая структура будет заниматься продвижением интересов Ярославской области на федеральном уровне, содействовать внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, расширению международного и межрегионального политико-дипломатического сотрудничества, развитию отношений с иностранными торговыми представительствами.



– Фактически сейчас назрела необходимость следующего системного шага в усилении работы по продвижению инвестиционного потенциала Ярославской области, привлечению новых ресурсов в развитие региона и созданию высокотехнологичных рабочих мест, – отметил Дмитрий Степаненко. – Департамент будет ориентирован на решение стратегических задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, по реализации национальных проектов.



Формирование нового департамента планируется провести без увеличения числа сотрудников органов исполнительной власти Ярославской области путем выделения штатных единиц из структур представительства региона в Москве, департамента инвестиций и промышленности, управления протокола и внешних связей, секретариата губернатора.