​29 апреля губернатор Дмитрий Миронов встретился с новым начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области Евгением Поповым. Главе региона его представил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин.



Дмитрий Миронов поздравил Евгения Попова с назначением, пожелал успехов в профессиональной деятельности и выразил уверенность, что многолетний опыт работы позволит ему справиться с возложенными обязанностями наилучшим образом.



В ходе встречи стороны подтвердили общее намерение сохранить и укрепить традиционно хорошие партнерские отношения между Правительством Ярославской области и региональным управлением ФСИН. В числе важных направлений сотрудничества – социальная адаптация осужденных, развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы, создание новых рабочих мест в исправительных учреждениях, а также вопросы помилования осужденных, обратившихся с соответствующим ходатайством к Президенту Российской Федерации.