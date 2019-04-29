|29 апреля губернатор Дмитрий Миронов встретился с новым начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области Евгением Поповым. Главе региона его представил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин.
Дмитрий Миронов поздравил Евгения Попова с назначением, пожелал успехов в профессиональной деятельности и выразил уверенность, что многолетний опыт работы позволит ему справиться с возложенными обязанностями наилучшим образом.
В ходе встречи стороны подтвердили общее намерение сохранить и укрепить традиционно хорошие партнерские отношения между Правительством Ярославской области и региональным управлением ФСИН. В числе важных направлений сотрудничества – социальная адаптация осужденных, развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы, создание новых рабочих мест в исправительных учреждениях, а также вопросы помилования осужденных, обратившихся с соответствующим ходатайством к Президенту Российской Федерации.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:15
33 просмотров
2019.04.29 Дмитрий Миронов и Елена Шмелева обсудили вопрос создания в регионе центра для талантливых детей в рамках нацпректа «Образование»2019.04.29 В Ярославле прошли торжества, посвященные 370-й годовщине со дня образования пожарной охраны2019.04.29 С 1 июля начнет работу департамент регионального развития и международного сотрудничества Ярославской области2019.04.29 39 многодетных семей бесплатно получили земельные участки в Тутаевском районе2019.04.29 В рамках проекта «Решаем вместе!» планируется заменить более полутора километров сетей водоснабжения и водоотведения