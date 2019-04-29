​29 апреля губернатор Дмитрий Миронов встретился с новым начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области Евгением Поповым. Главе региона его представил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин.

Дмитрий Миронов поздравил Евгения Попова с назначением, пожелал успехов в профессиональной деятельности и выразил уверенность, что многолетний опыт работы позволит ему справиться с возложенными обязанностями наилучшим образом.

В ходе встречи стороны подтвердили общее намерение сохранить и укрепить традиционно хорошие партнерские отношения между Правительством Ярославской области и региональным управлением ФСИН. В числе важных направлений сотрудничества – социальная адаптация осужденных, развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы, создание новых рабочих мест в исправительных учреждениях, а также вопросы помилования осужденных, обратившихся с соответствующим ходатайством к Президенту Российской Федерации.

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