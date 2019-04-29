​29 апреля в Ярославле прошли торжества, посвященные 370-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. За профессионализм, храбрость и решительность, готовность идти на риск ради спасения людей сотрудников ведомства, работающих в регионе, поблагодарил заместитель губернатора Андрей Шабалин.



– Этот праздник объединяет людей мужественной профессии, которые несут ответственность за решение вопросов государственного значения: обеспечивают надежную защиту национального богатства и спасают людей от стихии и огня, – сказал Андрей Шабалин. – Профессия пожарного требует от человека сильных личных качеств, дисциплинированности, самопожертвования. Пожарная охрана с честью выполняет возложенные на нее обязанности, оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации и происшествия, ведет профилактическую работу.



Андрей Шабалин подчеркнул важность дальнейшего внедрения новейших спасательных технологий, развития системы предупреждения пожаров, укрепления кадрового состава ведомства с опорой на лучшие традиции, заложенные ветеранами.



Для сотрудников регионального управления МЧС праздничный день начался в храме Михаила Архангела, где был совершен благодарственный молебен. Затем ветераны службы и действующий личный состав прибыли на торжественное построение у памятника «Мужеству пожарных и спасателей». Они возложили цветы к мемориалу и почтили память огнеборцев, погибших при исполнении служебного долга. На Советской площади были проведены выставка техники и показательные соревнования по пожарно-прикладному спорту.



– Традиционно торжественные мероприятия, посвященные празднику, совпадают с пожароопасным сезоном, и для сотрудников МЧС этот день проходит за усиленной работой, связанной с риском для жизни, – сказал, обращаясь к коллегам, начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. – Дорогие коллеги, в этот праздничный день хочу пожелать вам здоровья, семейного благополучия, твердости духа и сухих рукавов. Берегите себя!