​29 апреля в Правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова с руководителем Образовательного фонда «Талант и успех», членом Совета при Президенте РФ по науке и образованию Еленой Шмелевой. Стороны обсудили создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.



– В настоящее время подбирается площадка для размещения такого объекта, готовится проектно-сметная документация, – сообщил Дмитрий Миронов. – Мы подали заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета на строительство центра. Надеемся, она будет поддержана и в случае положительного решения фонд «Талант и успех» поможет нам с подготовкой кадров и разработкой образовательных программ.



При строительстве ярославского центра планируется использовать модель сочинского «Сириуса», созданного фондом «Талант и успех», при финансовой поддержке в рамках национального проекта «Образование». Новое учреждение станет ядром региональной системы работы с одаренными детьми.



– Работа «Сириуса» показывает, что объединение опыта самых сильных педагогов и профессиональных школ с новыми технологиями и возможностями дает хороший результат, – отметила Елена Шмелева. – Важно использовать программы, которые дают ребенку возможность выбирать в рамках уже в том числе проявленной специализации следующие компетенции, необходимые для развития региона. И в этом плане кластерный подход, который вы избрали для реализации стратегии социально-экономического развития территории, наилучшим образом подойдет для выстраивания образовательной стратегии будущего центра.



В ходе встречи затронут вопрос и о дальнейшем сопровождении участников профильных смен центра «Сириус». С 2015 года обучение по направлениям «Наука» и «Литературное творчество» прошли 125 ярославских школьников. В настоящее время рассматривается возможность реализации для этих ребят программ в региональных учреждениях дополнительного образования, в том числе – с применением дистанционных технологий.



Елена Шмелева рассказала также о новом направлении работы «Сириуса». По заданию Президента России Владимира Путина, который возглавляет попечительский совет фонда, будет создан научно-технический центр площадью около 40 га по аналогии с Технологической долиной МГУ.