​В 2018 году в регионе сохранился высокий темп дорожных работ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов, выступая 30 апреля с ежегодным отчетом в Ярославской областной Думе.



– За два минувших года в этом направлении сделано беспрецедентно много. В целом в прошлом году за счет средств дорожного фонда приведено в нормативное состояние 270 километров дорог и 215 погонных метров мостов областной и муниципальной собственности, – сказал Дмитрий Миронов. – В планах этого года – привести в нормативное состояние 111 километров автомобильных дорог регионального и местного значения.



Объем средств дорожного фонда области в 2018 году составил 6,6 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда – средства федерального бюджета. Масштабные работы были проведены по всему региону.



В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который второй год реализовывался в границах Ярославской агломерации, в нормативное состояние приведено свыше 82 километров дорог, из них 47 километров – в областном центре, 35 километров – на подходах к нему.



В Ярославле в июне прошлого года был введен в эксплуатацию новый мост через реку Которосль. Общая стоимость работ составила 640 миллионов рублей, из которых 583 миллиона – из федерального бюджета.



В Рыбинске за 2018 год отремонтировано 34 километра дорог. По указанию Президента Российской Федерации из федерального бюджета на эти цели было выделено 600 миллионов рублей.



– Мы видим, что ситуация в дорожной отрасли меняется в лучшую сторону, – сказал председатель общественного совета при областном департаменте дорожного хозяйства, член общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, директор института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев. – И нельзя не отметить усиление внимания со стороны Правительства, главы региона, органов власти к мнению активных жителей и общественных организаций. Проводятся встречи разного уровня, организуются выезды на объекты, идет сбор различной информации. Наша основная задача – сделать Ярославскую область безопаснее и комфортнее для всех. Впереди у нас большой сезон-2019. Мы к нему готовы, и я уверен, что все у нас получится.