​В 2019 году Правительство области продолжит работу, направленную на рост экономики региона и доходов бюджета. Об этом заявил сегодня, 30 апреля, губернатор Дмитрий Миронов, выступая с ежегодным докладом на заседании Ярославской областной Думы.



Он сообщил, что за 2018 год промышленное производство в регионе выросло на 6,5 процента при среднем росте по России в 2,9 процента.



– Безусловно, основой успешного развития региона и улучшения жизни ярославцев является промышленный сектор. Он обеспечивает около 40 процентов налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, – отметил Дмитрий Миронов. – Мы будем всячески способствовать расширению сотрудничества ярославских предприятий с крупными госкорпорациями и холдингами, научно-исследовательскими институтами, внедрению инновационных разработок. Дальнейшее развитие получит торгово-экономическое партнерство с субъектами Федерации.



В интересах инвесторов в регионе внедрено 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Действуют три территории опережающего социально-экономического развития – в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме, где резиденты получают налоговые льготы и другие преференции. На конец года в качестве резидентов ярославских ТОР Министерством экономического развития России зарегистрировано пять предприятий, реализующих инвестиционные проекте в сфере обрабатывающей промышленности.



Продолжается приток инвестиций в сельское хозяйство региона. В сфере агропромышленного комплекса сформирован портфель из 52 инвестиционных проектов на общую сумму более 40 миллиардов рублей.



– По предварительным данным, индекс производства продукции сельского хозяйства за 2018 год показал положительную динамику, – сообщил Дмитрий Миронов. – Нужно особо отметить, что впервые за 10 лет прекратилось снижение посевных площадей льна-долгунца. По этому показателю регион занял 4-е место в ЦФО.



Хорошие результаты достигнуты в отраслях животноводства. Выросли валовой надой молока, производство мяса, продолжает динамично развиваться птицеводство. Так, производство яиц выросло на 10 с половиной процентов. Ярославская область по этому показателю заняла 1-е место среди регионов ЦФО и 2-е место в Российской Федерации.



– Правительство активно и системно создает условия для расширения возможностей предприятий в части реализации инвестиционных проектов, увеличения объема промышленного производства, повышения уровня занятости жителей региона и роста заработной платы, – сказал по итогам доклада губернатора председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров. – Промышленный рост обеспечивают предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности: это авиа- и двигателестроение, энергетическое машиностроение, фармацевтика, химическое производство, а также заводы, участвующие в исполнении гособоронзаказа. Крайне необходимы также рост инвестиций в основной капитал, увеличение объемов экспорта. Важно не снижать динамику кооперационных связей ярославского бизнеса с государственными корпорациями и крупными российскими и иностранными компаниями. Уверен, что совместными усилиями исполнительной, законодательной власти и бизнес-сообщества эти задачи будут решены.