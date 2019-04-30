​В Ярославской области в рамках развития механизмов поддержки малого и среднего бизнеса действуют государственные программы развития. В числе решаемых задач – формирование благоприятного предпринимательского климата, устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, расширение доступа для малого предпринимательства к финансовым ресурсам, создание инфраструктуры поддержки этого сектора экономики.



– Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса являются одними из приоритетных направлений деятельности Правительства региона, – отметил губернатор Дмитрий Миронов, выступая с ежегодным отчетом перед Ярославской областной Думой 30 апреля. – За счет средств областного и федерального бюджетов, c учетом предоставленных займов и поручительств Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, на развитие малого и среднего бизнеса в 2018 году направлено более двух миллиардов рублей бюджетных средств, в том числе 1,6 миллиарда привлечено из федерального бюджета.



В прошлом году в Ярославской области была учреждена единственная в Центральном федеральном округе Региональная лизинговая компания, главная цель которой – оказать финансовую поддержку субъектам индивидуального и малого предпринимательства в приобретении оборудования на льготных условиях. Почти треть объема лизингового финансирования предоставлена предпринимателям из моногородов. Расчетный объем лизинговых услуг на конец этого года составит почти два миллиарда рублей.



Также созданы центр поддержки предпринимательства и центр оказания услуг. Свое представительство в Ярославской области открыл Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства – «МСП Банк». Для удобства все объекты инфраструктуры были размещены на единой площадке – в центре комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес», работающем по принципу одного окна.



Совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «МСП Банк» реализовывались три ключевые программы финансовой поддержки предпринимателей. Это предоставление механизма гарантий и поручительств, предоставление микрозаймов на льготных условиях и реализация льготных программ кредитования.



По объему кредитов, предоставленных малому бизнесу, наша область находится на 6-м месте в ЦФО. Крупнейшие заказчики за прошлый год увеличили объем закупок у малого и среднего бизнеса в два раза.



– Инвестиционная привлекательность региона растет, большую роль играют созданные в области институты поддержки малого и среднего бизнеса, которые сосредоточены в одном месте, что удобно и эффективно, – отметил председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству областной Думы Роман Фомичев. – Активная работа по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса позволила нашему региону подняться на 8 пунктов в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации АСИ. За прошедший сезон сделан большой рывок, связанный с мотивацией и обеспечением предпринимательской активности, в том числе инвестиционной. И главное, что решаются задачи по увеличению вложений во внутренний продукт самого региона.