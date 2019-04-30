​В 2019 году планируется решить жилищную проблему участников долевого строительства 10 жилых домов из числа проблемных. Квартиры получат еще более тысячи человек. Об этом сегодня, выступая с докладом в Ярославской областной Думе, депутатам сообщил губернатор Дмитрий Миронов.



– Нам удалось существенно продвинуться в решении вопроса обманутых дольщиков. А всего за два года введен в строй 31 проблемный дом, 2268 человек получили свои квартиры, – сказал Дмитрий Миронов.



Он подчеркнул, что развитие строительной отрасли и жилищная политика остаются принципиально важными для Правительства области. Почти 10 миллиардов рублей регион получил из федерального центра на создание социальных и инфраструктурных объектов. В их числе – мост через Которосль и новый учебный корпус школы №43 в Ярославле, детские сады, дороги, стадионы и спортивные площадки.



– В прошлом году введены в эксплуатацию два детских сада – в Угличе и Данилове, возобновлено строительство двух дошкольных учреждений в Ярославском муниципальном районе, – перечислил Дмитрий Миронов. – В этом году планируется строительство еще четырех детских садов в Ярославле и трех в Рыбинске.



Также область успешно защитила заявку на привлечение субсидии из федерального бюджета в размере более 200 миллионов рублей на строительство в Ярославле школы на 750 мест в микрорайоне Сокол и детской поликлиники во Фрунзенском районе. Работы планируется начать во втором полугодии текущего года.



– Считаю одной из главных задач снятие бюрократических ограничений, тормозящих получение необходимой разрешительной документации, – подчеркнул губернатор. – Область уже вошла в тройку субъектов Российской Федерации, на 100 процентов выполнивших целевую модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».



В 2019 году в регионе планируется расселить не менее 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На эти цели региону будет предоставлена финансовая поддержка в размере 347 миллионов рублей.



– Я удовлетворен отчетом губернатора, – сказал заместитель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас. – Мы четко понимаем цель: объемы жилищного строительства не должны уменьшаться, задачи, поставленные в том числе Президентом России в рамках национальных проектов, необходимо решать. Сегодня уже нет сомнений, что это все – школа и поликлиника во Фрунзенском районе Ярославля, детские сады в областном центре и Рыбинске, хирургический корпус онкобольницы – не останется на бумаге. Проекты будут реализованы. Идет работа по проблемам обманутых дольщиков, продолжается благоустройство населенных пунктов в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!». Депутаты областной Думы вместе с коллегами из муниципальных образований и жителями городов и районов контролируют качество выполнения проектов.