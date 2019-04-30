​Выступая перед депутатами с отчетом о деятельности Правительства в 2018 году, губернатор Дмитрий Миронов рассказал о первых итогах реализации новой экологической политики.



– Концепция НЭП была утверждена в конце минувшего года, – сказал глава региона. – И уже в этом году на мероприятия по повышению экологической безопасности планируется направить более 242 миллионов рублей. Кроме того, Правительство области заключило ряд соглашений с крупными промышленными предприятиями региона, которые за счет собственных средств планируют провести природоохранные мероприятия общей стоимостью более 690 миллионов рублей.



Губернатор отметил, что важным направлением реализации новой экологической политики является утилизация твердых коммунальных отходов. Ярославская область в числе первых в стране начала комплексно решать эту проблему. Этот опыт был отмечен Президентом России и рекомендован для использования в других регионах.



Дмитрий Миронов сообщил, что к настоящему времени на полную мощность вышла станция «Чистый город», что позволило проводить сортировку всего собираемого на территории Ярославля объема ТКО. Началась модернизация полигона «Скоково», где уже скоро заработает комплекс по дроблению отходов. Также планируется создание станции по очистке фильтрата. Рядом с территорией полигона предполагается обустройство участка компостирования органических отходов мощностью 150 тысяч тонн.



Глава региона подчеркнул важность работы по сохранению природных богатств региона. Хорошие результаты уже есть в сфере лесного хозяйства. Благодаря системной работе, проводимой Правительством области, количество незаконных рубок лесных насаждений сократилось почти в два раза, объем незаконно заготовленной древесины уменьшился в 1,4 раза.



Новая экологическая политика, разработанная Правительством региона, уже дает позитивные результаты, считает председатель комитета областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Александр Тарасенков.



– Очень важно, что проблемам экологии в докладе губернатора уделено большое внимание, – сказал депутат. – В нашем регионе с прошлого года проводится работа по внедрению новой экологической политики. Это программа действий. В комплекс мероприятий вовлечены представители законодательной и исполнительной ветвей власти, общественность. И сегодня мы уже видим результаты проведенной работы. В Ярославской области в одной из первых в стране начал деятельность единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Этот положительный опыт отметил Президент страны Владимир Путин.



Эффективность совместной работы власти и общественности при решении экологических вопросов также положительно оценил председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов.



– В концепцию новой экологической политики были включены предложения экспертов, работавших в группах по направлениям «Вода», «Воздух», «Лес» и «Обращение с отходами», – сказал он. – Но я бы особенно отметил пятое направление – активизацию экологического просвещения. Ведь именно формирование у людей понимания необходимости бережного отношения к природе – база для дальнейшего развития нашего региона. Важно, что в просветительскую работу активно включаются и дошкольные учреждения. Детям дают основы экологии. Уже проведено более 60 уроков, посвященных раздельному сбору мусора. Раньше такого вообще не было.