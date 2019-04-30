​Только в апреле благодаря содействию АНО «Центр экспорта Ярославской области» восемь компаний региона приняли участие в пяти международных отраслевых выставках, три из которых состоялись за рубежом: в ФРГ, Узбекистане и Киргизии.



– В 2019 году благодаря субсидии Минэкономразвития Центр экспорта Ярославской области окажет поддержку участию предприятий региона более чем в 35 отраслевых выставках, – рассказал заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. – Центр экспорта может взять на себя до 100 процентов затрат на аренду и застройку стенда, регистрационные взносы, аренду дополнительного оборудования, доставку выставочных образцов, оплату переводчиков, подготовку презентационных материалов на иностранных языках, а также помощь в приглашении потенциальных клиентов на выставочные площади.



Организация переговоров и деловых встреч в рамках бизнес-миссий – еще один важный формат работы Центра по поддержке экспортно ориентированных предприятий региона. С 24 по 26 апреля представители шести предприятий малого и среднего бизнеса приняли участие в деловой поездке в Алма-Ату. Компании производят детскую одежду, мебель, упаковку, технические средства организации дорожного движения, например, это «лежачие полицейские», оснащение для паркингов.



Для каждой из компаний был проработан и подготовлен индивидуальный график встреч с целевыми партнерами – казахскими предприятиями, руководители которых были предварительно ознакомлены с продукцией участников и выразили интерес к переговорам. Таким образом, программа мероприятия получилась довольно насыщенной: в течение трех дней каждый из участников провел от 8 до 11 деловых встреч.



Для компаний главные итоги участия в выставках и бизнес-миссиях – это не только расширение поставок в рамках РФ, но и заключение экспортных контрактов.



Центр экспорта планирует в ближайшее время организовать бизнес-миссии в Азербайджан, Белоруссию и Францию и приглашает заинтересованные предприятия принять в них участие.