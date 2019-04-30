​9 Мая в Ярославле состоится матчевая встреча по боксу, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут под открытым небом в центре города, на пересечении улицы Кирова и Депутатского переулка. На большом ринге выступят лучшие боксеры области.



– Бокс развивает волю к победе, закаляет характер, а главное, учит достойно противостоять противнику, – считает заместитель председателя Правительства региона, вице-президент ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Валерий Холодов. – Главная цель соревнований – пропаганда спорта и здорового образа жизни, привлечение ребят к занятиям боксом, а также патриотическое воспитание детей и подростков. Уверен, что ярославские спортсмены во время матчевой встречи покажут высокое мастерство, а поединки будут зрелищными.



Торжественная церемония открытия соревнований начнется в 13 часов.



Организаторы матчевой встречи – ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области», спортивная школа олимпийского резерва №20, управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля.