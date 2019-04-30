​С 1 по 9 мая в Ярославле и городах Ярославской области пройдет XI Международный музыкальный фестиваль под руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета.



– За годы своего существования фестиваль Юрия Башмета стал одним из самых любимых культурных событий весны, которого жители Ярославля и Ярославской области ждут с нетерпением, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Важно, что одной из составляющих фестиваля являются доступные всем желающим научные программы и образовательные проекты. Кроме того, ежегодно расширяется география концертов: за прошедшие годы они состоялись более чем в 20 городах и населенных пунктах региона.



В рамках XI Международного музыкального фестиваля запланирована насыщенная и разнообразная концертная программа с участием знаменитых коллективов и музыкантов, завоевавших мировую известность. Выступят барочный ансамбль «II Gardellino» (Бельгия), Мюнхенский камерный оркестр (Германия), мужской хор «А Филетта» (Корсика, Франция), брасс-ансамбль «Spanish Brass» (Испания), Сергей Накаряков (труба), Надеж Роша (виолончель, Швейцария), Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), а также актеры театра и кино Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Ольга Литвинова, Евгений Миронов, Григорий Сиятвинда и другие.



Сам маэстро Башмет традиционно примет участие в фестивале как солист и дирижер своих коллективов: камерного ансамбля «Солисты Москвы» и государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Также в фестивале примут участие государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и хоровая капелла «Ярославия».



В дни фестиваля в третий раз в Ярославле пройдут мастер-классы Международной духовой академии по игре на медных и деревянных духовых инструментах. Кроме того, впервые будет работать Международная академия барокко по специальностям «скрипка», «виолончель», «флейта», «гобой», «клавесин» и «вокал».



Также запланированы научная конференция «Музыкальный театр сегодня. На примере сценических воплощений спектаклей П.И. Чайковского» и одноименная выставка, организованная совместно с Домом-музеем П.И. Чайковского в Клину.



Впервые в истории фестиваля состоятся занятия школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академическое искусство в региональных СМИ.



Справка



Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и департамента культуры Ярославской области. В рамках фестиваля в регион ежегодно приезжают ведущие российские и зарубежные музыканты, актеры, оркестры. В прошлом году в программе приняли участие более 500 музыкантов из 17 стран мира.